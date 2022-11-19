Реакция на негативные комментарии в соцсетях может дать мошенникам ключ к странице пользователя

Россиянам рассказали о новой уловке интернет-аферистов, целью которых становятся личные странички пользователей социальных сетей, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на данные специалистов «Лаборатории Касперского», опубликованные в «Известиях».
Россиянам рассказали о новой уловке интернет-аферистов, целью которых становятся личные странички пользователей социальных сетей, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на данные специалистов «Лаборатории Касперского», опубликованные в «Известиях».
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