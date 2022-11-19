Север Пресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

Реакция на негативные комментарии в соцсетях может дать мошенникам ключ к странице пользователя

Реакция на негативные комментарии в соцсетях может дать мошенникам ключ к странице пользователя

Россиянам рассказали о новой уловке интернет-аферистов, целью которых становятся личные странички пользователей социальных сетей, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на данные специалистов «Лаборатории Касперского», опубликованные в «Известиях».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх