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Симоньян намекнула на размер потерь ВСУ в Селидово, который скрывает Сырский

Симоньян намекнула на размер потерь ВСУ в Селидово, который скрывает Сырский

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналистка Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале намекнула на размер потерь ВСУ в Селидово, который скрывает новый главком ВСУ Сырский.

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