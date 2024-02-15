На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресечена противоправная деятельность жителя Советского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии