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Александр Овечкин в шаге от нового рекорда лиги. Для этого надо забросить одну шайбу в 2024 году

Александр Овечкин в шаге от нового рекорда лиги. Для этого надо забросить одну шайбу в 2024 году

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на пороге очередного достижения в НХЛ.Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на пороге очередного достижения в НХЛ.

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