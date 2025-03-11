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Пляжи Сочи будут принимать отдыхающих с 1 мая

Пляжи Сочи будут принимать отдыхающих с 1 мая

АТОР сообщает, что пляжи Сочи начнут принимать отдыхающих с 1 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, «датой начала купального сезона традиционно является 1 июня, но уже с 1 мая все основные пляжи городских набережных будут готовы принять отдыхающих.

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