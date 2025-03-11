Пляжи Сочи будут принимать отдыхающих с 1 мая

АТОР сообщает, что пляжи Сочи начнут принимать отдыхающих с 1 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, «датой начала купального сезона традиционно является 1 июня, но уже с 1 мая все основные пляжи городских набережных будут готовы принять отдыхающих.