НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Муниципальный центр тестирования ГТО приглашает ивановцев выполнить нормативы комплекса

Муниципальный центр тестирования ГТО приглашает ивановцев выполнить нормативы комплекса

Муниципальный центр тестирования ГТО приглашает ивановцев выполнить нормативы комплексаДля граждан, желающих стать обладателями золотых, серебряных или бронзовых знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципальный центр тестирования ГТО предоставляет возможность выполнить нормативы на городских площадках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх