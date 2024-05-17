Муниципальный центр тестирования ГТО приглашает ивановцев выполнить нормативы комплекса

Муниципальный центр тестирования ГТО приглашает ивановцев выполнить нормативы комплексаДля граждан, желающих стать обладателями золотых, серебряных или бронзовых знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципальный центр тестирования ГТО предоставляет возможность выполнить нормативы на городских площадках.
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