В России приостановят запрет на экспорт бензина из-за внутреннего перенасыщения

Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом Правительство РФ согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина из России, введенного с 1 марта на полгода, поскольку внутренний рынок насытился топливом, пишет РБК.
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