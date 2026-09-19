Демографическая деструкция: Украина не сможет восстановить потери даже после войны

Известный украинский экономист Алексей Кущ выступил с жёстким анализом демографической ситуации на Украине, заявив, что страна перешла «точку невозврата» в вопросах воспроизводства населения.
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