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James Gandolfini's Sopranos Co-Stars Say HBO Paid Millions To Block Him From A Classic Sitcom

James Gandolfini's Sopranos Co-Stars Say HBO Paid Millions To Block Him From A Classic Sitcom

The Sopranos' Michael Imperioli and Steve Schirripa say HBO paid James Gandolfini a fortune to keep their leading man from taking a hilarious gig elsewhere.

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