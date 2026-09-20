James Gandolfini's Sopranos Co-Stars Say HBO Paid Millions To Block Him From A Classic Sitcom

The Sopranos' Michael Imperioli and Steve Schirripa say HBO paid James Gandolfini a fortune to keep their leading man from taking a hilarious gig elsewhere.
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