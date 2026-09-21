Юрист Халимов раскрыл три основания для удержания залога аренды

Юрист Эмиль Халимов объяснил правила удержания залога при аренде. Он отметил три законных повода: долги по арендной плате, нанесение ущерба имуществу и досрочный выезд арендатора.
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