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Царьград

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Юрист Халимов раскрыл три основания для удержания залога аренды

Юрист Халимов раскрыл три основания для удержания залога аренды

Юрист Эмиль Халимов объяснил правила удержания залога при аренде. Он отметил три законных повода: долги по арендной плате, нанесение ущерба имуществу и досрочный выезд арендатора.

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