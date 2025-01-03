Эксперт рассказал, какое количество алкоголя безопасно для организма

Эксперт рассказал, какое количество алкоголя безопасно для организмаОпределить, какое количество алкоголя может нанести критический ущерб организму, невозможно, так как каждый человек и его показатели здоровья индивидуальны.
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