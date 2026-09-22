Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что конфликт на Украине удастся урегулировать до наступления зимы, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лантратова сообщи...
- ГБ Запад признает пр...
- ГБ Подлодка РФ повер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым