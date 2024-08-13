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Илон Маск поработал на Дональда Трампа. Комментарий Георгия Бовта

Илон Маск поработал на Дональда Трампа. Комментарий Георгия Бовта

Политолог замечает, что миллиардер не задавал экс-президенту острых вопросов, а целью интервью было удержание рейтингов ТрампаКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру Илону Маску и был очень словоохотлив.

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