Жители Алтайского края получили почти 2 млрд рублей в виде субсидий на оплату ЖКХ

Компенсацию получали как семьи с доходом ниже прожиточного минимума, так и с доходом выше него В 2024 году государственной поддержкой в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 86 тысяч семей из Алтайского края.
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