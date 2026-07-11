С конфискацией: Что могут забрать у Макаревича* и Дудя* в России? Вопрос, который волнует многих.На фоне приближения 1 сентября всё активнее ходят слухи, что в эту дату кое-кого поздравят не только с Днём знаний, но и с конфискацией: Что могут забрать у Макаревича* и Дудя* в России? Теперь 1 сентября – ещё более интересная дата Чем ближе хорошо знакомая каждому из нас с детства дата, тем в 2026-м жарче обсуждения, кого из либеральных релокантов и иноагентов (эти две категории пересекаются хотя и частенько, но всё-таки не всегда) первым постигнет карающая буква закона.