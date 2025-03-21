День 22 марта в истории

Всемирный день водных ресурсов. Памятная дата ООН была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 22 декабря 1992 года для привлечения внимания человечества к важности доступа к пресной воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии