Комсомольская правда

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Как выбирать кисломолочные продукты?

Как выбирать кисломолочные продукты?

- Как звучит «официальное» определение кефира и йогурта? - Согласно ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: «кефир» - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей; «йогурт» - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки).

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