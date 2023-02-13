Суть Событий

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Под новые санкции Евросоюза могут попасть Альфа-банк и еще 130 российских физических и юридических лиц

Под новые санкции Евросоюза могут попасть Альфа-банк и еще 130 российских физических и юридических лиц

ЕС готовит новый, 10-й пакет санкций против России. В него, по данным Politico, могут войти ограничения против четырех российских банков, среди которых Альфа-банк, а также компания из Дубая, которая подозревается в обходе антироссийских санкций.

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