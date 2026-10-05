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Молния! Самолет Flydubai едва не превратили в оружие: появились новые детали ЧП

Молния! Самолет Flydubai едва не превратили в оружие: появились новые детали ЧП

Второй пилот рейса Flydubai, который 30 сентября экстренно сел в Саудовской Аравии после инцидента на борту, якобы планировал направить пассажирский лайнер на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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