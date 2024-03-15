Устроивший «бабах» на улице Салова петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Владельца петарды доставили в отдел полиции. 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «хулиганство» после того, как выбросил петарду из окна дома № 20-60 на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга.
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