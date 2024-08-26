В США зафиксирован рост показателей безработицы

В июле она достигла 4,3% Показатели безработицы растут в Соединенных Штатах, при этом в стране снижаются темпы появления новых рабочих мест, а работодатели стремятся заменить недостающую рабочую силу с помощью иностранцев - их доля выросла до максимальных значений, подсчитало РИА Новости на основании данных Минфина США.