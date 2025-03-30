Вбить call: как IT-компания из США связана с телефонными мошенниками на Украине

Одним из ключевых распространителей персональных данных россиян в интересах телефонных мошенников может быть украинский хакер Владислав Хорохорин, осужденный за кражу $9 млн у граждан США и заключивший сделку с американскими спецслужбами.
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