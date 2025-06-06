Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно о применении российскими военными украинских дронов против ВСУ

Стало известно о применении российскими военными украинских дронов против ВСУ

ВС России применяют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) их же дроны, которые оплачены фондами бывшего президента республики Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

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