Софья Эрнст снялась в чулках в новой фотосессии

Софья Эрнст поделилась в инстаграме* кадрами из фотосессии для журнала Prababoushka. На снимках 36-летняя актриса и супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста позирует в белом платье и чулках.
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