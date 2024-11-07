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SPLETNIK

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Софья Эрнст снялась в чулках в новой фотосессии

Софья Эрнст снялась в чулках в новой фотосессии

Софья Эрнст поделилась в инстаграме* кадрами из фотосессии для журнала Prababoushka. На снимках 36-летняя актриса и супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста позирует в белом платье и чулках.

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