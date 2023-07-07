Уважаемые советские коммунисты!

Советское наследие, мон шер. Крупнейшие уроды пост-СССР родом из него. Были октябрятами-пионерами-комсомольцами- коммунистами. Все воспитаны в парадигме коммунизма с его "Моральным кодексом строителя ком-ма".

И тут не скажу Не скажу

Партия, которая в одну харю разрушила СССР в интересах своего руководства и разделила страну на феоды для "своих", ибо неумела и не желала никаких реформ, в рамках её неотроцкистскими трудами загибающейся экономике и политике, называлась КПСС. Есть ещё "западная" версия, что, это сделали некие мифические диссиденты, но, подозреваю любой, кто родился и жил в СССР, её считает глупой ибо партия до последней секунды обладала полной монопольной властью и контролем.. Больше версий причин гибели страны просто нет.