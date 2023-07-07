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Уважаемые советские коммунисты!

Уважаемые советские коммунисты!

А. Коммари: Я не уполномочен говорить за всех, потому что, вполне может быть, кому-то не хватало в СССР бандитов, проституток, ментов-палачей, безработицы, чиновников-коррупционеров, терактов, инфляции, межнациональных конфликтов, беженцев, платного образования и платной медицины, тупых сериалов и бездарной попсы по телевизору, церквей, мечетей и синагог, наркомании, педофилов, Ксюшы Собчак, Куршавелей для одних и помоек для других, дефолтов и экономических кризисов, монетизации совести и капитализации человечности.

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Комментарии
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Индиана Извекова
Все очень точно подмечено!!!
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30 мин.
Владимир Петров
Советское наследие, мон шер. Крупнейшие уроды пост-СССР родом из него. Были октябрятами-пионерами-комсомольцами- коммунистами. Все воспитаны в парадигме коммунизма с его &quot;Моральным кодексом строителя ком-ма&quot;.
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23 мин.
И тут не скажу Не скажу
Партия, которая в одну харю разрушила СССР в  интересах своего руководства и разделила страну на феоды для &quot;своих&quot;, ибо неумела и не желала никаких реформ,  в рамках её неотроцкистскими трудами загибающейся экономике и политике, называлась КПСС. Есть ещё &quot;западная&quot; версия, что, это сделали некие мифические диссиденты, но, подозреваю любой, кто родился и жил  в СССР, её считает глупой ибо партия до последней секунды обладала полной монопольной властью и контролем.. Больше версий причин гибели страны просто нет.
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4 мин.

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