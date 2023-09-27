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Юрий Кон стал председателем IV созыва Заксобрания Забайкальского края

Юрий Кон стал председателем IV созыва Заксобрания Забайкальского края

Председателем Законодательного собрания Забайкальского края IV созыва избрали Юрия Кона.Об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале регионального парламента по итогам первого заседания депутатского корпуса в новом составе.

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