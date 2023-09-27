Юрий Кон стал председателем IV созыва Заксобрания Забайкальского края

Председателем Законодательного собрания Забайкальского края IV созыва избрали Юрия Кона.Об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале регионального парламента по итогам первого заседания депутатского корпуса в новом составе.
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