Марина Василевская рассказала, какие песни будет слушать на МКС

На предстартовой пресс-конференции экипажей 21-й экспедиции посещения Международной космической станции участница космического полета белоруска Марина Василевская рассказала, какие композиции будет слушать на МКС, передает БЕЛТА.
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