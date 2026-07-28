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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наверное, можно было бы обеспечить в таком матче условия для жеребьевки. Это важное событие, игра за трофей». Гендиректор «Динамо» Пивоваров о матче «Зенита» и «Спартака»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о решении арбитра Евгения Буланова не проводить жеребьевку перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между « Зенитом » и « Спартаком » (1:1, пен.

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