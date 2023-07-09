Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.Дайте угадаю: военкурятник порвался, утираясь красными линиями, рассказывая, как их оплевали (а что с ними ещё можно делать, с дегенератами?) и какой это позор.
Петухи и курятник
Комментарии
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Людмила Лиханова
Они теперь для наших ребят - желанная цель. А от пяти уродов на фронте действительно ничего не изменится. Как воевали достойно так и будем воевать. Ну а попадут на мушку эти ...которые очень рьяно мели улицы когда были в плену, быстро отправятся к бандере. Теперь для них каждый день - это соревнование со смертью с общеизвестным результатом.
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14 мин.
Людмила Лиханова
Кто знает. Может быть это сделано по договоренности специально чтобы они , размягшие, попали снова на фронт. А, может быть, еще какие-то замыслы о которых мы вряд ли узнаем. А итог для них будет один: отправка к бандере.
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11 мин.
Алексей Павлов
А они - то как это очень даже чувствуют, всё, курорт закончился, будет всё по взрослому
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11 мин.
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