Петухи и курятник

Людмила Лиханова Они теперь для наших ребят - желанная цель. А от пяти уродов на фронте действительно ничего не изменится. Как воевали достойно так и будем воевать. Ну а попадут на мушку эти ...которые очень рьяно мели улицы когда были в плену, быстро отправятся к бандере. Теперь для них каждый день - это соревнование со смертью с общеизвестным результатом.

Людмила Лиханова Кто знает. Может быть это сделано по договоренности специально чтобы они , размягшие, попали снова на фронт. А, может быть, еще какие-то замыслы о которых мы вряд ли узнаем. А итог для них будет один: отправка к бандере.