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Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника на подлете к Москве

Экстренные службы работают на местах падения обломков.Системы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили 23 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

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