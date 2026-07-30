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Царьград

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Русские «Цирконы» косят аэродромы и заводы на Украине. Эксперт раскрыл детали ночных ударов

Русские «Цирконы» косят аэродромы и заводы на Украине. Эксперт раскрыл детали ночных ударов

Минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар по тыловым районам Украины.Как сообщили в Минобороны, целями стали военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), а также телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

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