IT-эксперт раскрыл, почему не следует отказываться от DVD и CD

IT-эксперт Копытин: документы и важные данные лучше всего хранить на DVD и CDДокументы и важные данные лучше всего хранить на компакт-дисках формата DVD и CD, заявил news IT-эксперт, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Кирилл Копытин.
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