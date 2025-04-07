IT-эксперт раскрыл, почему не следует отказываться от DVD и CD

IT-эксперт Копытин: документы и важные данные лучше всего хранить на DVD и CDДокументы и важные данные лучше всего хранить на компакт-дисках формата DVD и CD, заявил news IT-эксперт, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Кирилл Копытин.