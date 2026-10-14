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Новости Тамбова

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В Ржаксинском округе нашли фрагменты тела пропавшего мужчины: подозреваемый задержан

В Ржаксинском округе нашли фрагменты тела пропавшего мужчины: подозреваемый задержан

Следственными органами СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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