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FiNE NEWS

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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки

Об этом сообщает Life.ru. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, 30 июля в 9:53 по местному времени (00:53 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,8 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки.

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