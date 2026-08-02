Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки

Об этом сообщает Life.ru. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, 30 июля в 9:53 по местному времени (00:53 мск) произошло землетрясение магнитудой 5,8 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки.