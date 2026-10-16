Иностранное предприятие, работающее в Краснодарском крае с выручкой в 6 млрд, отошло государствуПрезидент России подписал указ, по которому несколько крупных предприятий, выпускающих упаковочные материалы, переходят под временное управление.
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