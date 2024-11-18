Мнение за деньги: как устроен бизнес заказных отзывов о компаниях

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Есть один не очевидный, но тем не менее, риск. Отсутствие денег у населения и невозможность нормальных условий для честного бизнеса, способного удовлетворить спрос на качественный товар, стимулирует рост разного рода компаний, производящих второсортную продукцию.
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