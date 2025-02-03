Гибель вице-губернатора Приморья Ефремова в боях за Курскую область

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов трагически погиб в Курской области, выполняя боевые задачи. Как бывший командир отряда "Тигр", он участвовал в Специальной военной операции, стремясь к освобождению приграничных территорий.
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