В Италии на улицах появились сотни пророссийских плакатов

В городах Италии появились плакаты и рекламные щиты, на которых изображены призывы к миру с Россией. "Плакаты впервые появились в июне на севере Италии: в Вероне, Модене, Парме, Пизе и других крупных городах", — отмечается в публикации, пишет Noi.