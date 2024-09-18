Холод наступит резко и вспомнят сразу о зиме: Вильфанд рассказал, когда уйдет тепло Ольга БезродняяМетеоролог Роман Вильфанд назвал точную дату, когда стоит ожидать резкого похолодания — летнее тепло отступит, уступив место осенней прохладе.
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