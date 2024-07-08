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MyPhone. C гаджетом по жизни!

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Чего ждать от предстоящей презентации Samsung

Чего ждать от предстоящей презентации Samsung

Летняя презентация Samsung Galaxy Unpacked 2024 всё ближе, мероприятие пройдёт 10 июля в Париже. Чего ждать от предстоящей презентации? Одним из самых ожидаемых устройств станет принципиально новый гаджет в линейке производителя — умное кольцо Samsung Galaxy Ring, которое, по утечкам, будет весьма дорогим устройством стоимостью от 300 до 350 долларов.

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