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Из красавицы в чудовище: ведущий визажист Владивостока рассказала, как не испортить макияж

Из красавицы в чудовище: ведущий визажист Владивостока рассказала, как не испортить макияж

Наверное, такое было у каждой девушки – поздно легла спать, рано проснулась, выпила кофе, встала перед зеркалом и задумалась: «Сейчас как соберусь, накрашусь, никто и не заметит мою усталость!» А спустя 30 минут смотришь на себя, не понимая, почему все стало только хуже, и единственное желание в твоей голове – смыть все и никуда не идти… Милые дамы, корреспондент PRIMPRESS в рамках проекта «Женский клуб» совместно с ведущим визажистом Владивостока, стилистом городских мероприятий и модных шоу на одном из федеральных каналов Надеждой Демидовой подготовил для вас следующий материал.

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