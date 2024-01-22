В 2024 году ВСУ совершили 800 обстрелов соцобъектов в новых регионах

За три недели 2024 года военные Украины совершили 800 обстрелов социальной инфраструктуры в новых регионах России, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.