Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

Темнокожего регбиста из сборной ЮАР Бонги Мбонамби обвинили в расизме на Кубке мира. Английский игрок Том Карри пожаловался на оскорбления со стороны южноафриканца, который якобы назвал соперника «белым *******» во время полуфинала турнира, и захотел наказать спортсмена.
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