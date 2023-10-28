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Множество россиян, уехавших после начала СВО, возвращаются на родину. Что разочаровало их в жизни за границей

Множество россиян, уехавших после начала СВО, возвращаются на родину. Что разочаровало их в жизни за границей

Исследователи Института Европейского университета (EUI) выяснили, что более 15 процентов россиян, покинувших Россию с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, решили вернуться на родину.

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