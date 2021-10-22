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Сдача автомобиля в аренду: варианты, юридические особенности процедуры и перспективы

Сдача автомобиля в аренду: варианты, юридические особенности процедуры и перспективы

Рекомендации по сдаче автомобиля в аренду.Личный автомобиль собственниками воспринимается как средство передвижения, позволяющее вести активный и мобильный образ жизни, однако в нынешнее время это не единственная выгода от движимого имущества.

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