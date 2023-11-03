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Раскололся ещё один бежавший из России «мусульманин» на довольствии США

Раскололся ещё один бежавший из России «мусульманин» на довольствии США

Политнавигатор Читатели «ПолитНавигатора» уже знают, что бежавшие на Запад предатели зарегистрировали в Польше организацию сепаратистов «Форум свободных народов ПостРоссии», главная цель которой – ввергнуть в хаос и кровавые междоусобицы, а затем расчленить Российскую Федерацию на десятки подконтрольных англосаксам бандустанов.

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Комментарии
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G
GISMbICH
В Исламе есть заповеди для периодов войны. Это те самые заповеди, на основе которых были созданы радикальные течения Ислама, типа &quot;Убей неверного и попадёшь в рай с сорока девственницами в придачу&quot;. Таких периодов было два в истории Ислама: первый, это период собственно становления единой религии арабов, создания единого эгрегора этой религии, это 7-8 века нашей эры, когда уничтожались арабские племена, несогласные с новой религией. Второй период, это период крестовых походов, когда католические папы, обуянные жаждой власти и богатства, посылали армии хорошо вооружённых солдат, рыцарей покорять богатые восточные страны, и вывозить оттуда священные реликвии. Это 11-12 века. Собственно, к чему я это всё... Сейчас идёт обострение войны против России, против её существования. Не пора ли России создать свою группу &quot;утилизации&quot; по всему миру вот таких вот &quot;западных сукиных сынов&quot;? Металла у нас много, ледорубов можно наковать &quot;милиён&quot;, то есть столько, сколько нужно.
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1 д.
z
zhanna
Уже все решено-убийство 1 русского и 50% рода нет.Убийство одного человека-25% нет.
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18 час.
Александр Александров
«Форум свободных гандонов»
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14 час.

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