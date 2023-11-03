Раскололся ещё один бежавший из России «мусульманин» на довольствии США

G

GISMbICH

В Исламе есть заповеди для периодов войны. Это те самые заповеди, на основе которых были созданы радикальные течения Ислама, типа "Убей неверного и попадёшь в рай с сорока девственницами в придачу". Таких периодов было два в истории Ислама: первый, это период собственно становления единой религии арабов, создания единого эгрегора этой религии, это 7-8 века нашей эры, когда уничтожались арабские племена, несогласные с новой религией. Второй период, это период крестовых походов, когда католические папы, обуянные жаждой власти и богатства, посылали армии хорошо вооружённых солдат, рыцарей покорять богатые восточные страны, и вывозить оттуда священные реликвии. Это 11-12 века. Собственно, к чему я это всё... Сейчас идёт обострение войны против России, против её существования. Не пора ли России создать свою группу "утилизации" по всему миру вот таких вот "западных сукиных сынов"? Металла у нас много, ледорубов можно наковать "милиён", то есть столько, сколько нужно.