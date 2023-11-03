Политнавигатор Читатели «ПолитНавигатора» уже знают, что бежавшие на Запад предатели зарегистрировали в Польше организацию сепаратистов «Форум свободных народов ПостРоссии», главная цель которой – ввергнуть в хаос и кровавые междоусобицы, а затем расчленить Российскую Федерацию на десятки подконтрольных англосаксам бандустанов.
Раскололся ещё один бежавший из России «мусульманин» на довольствии США
Комментарии
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G
GISMbICH
В Исламе есть заповеди для периодов войны. Это те самые заповеди, на основе которых были созданы радикальные течения Ислама, типа "Убей неверного и попадёшь в рай с сорока девственницами в придачу". Таких периодов было два в истории Ислама: первый, это период собственно становления единой религии арабов, создания единого эгрегора этой религии, это 7-8 века нашей эры, когда уничтожались арабские племена, несогласные с новой религией. Второй период, это период крестовых походов, когда католические папы, обуянные жаждой власти и богатства, посылали армии хорошо вооружённых солдат, рыцарей покорять богатые восточные страны, и вывозить оттуда священные реликвии. Это 11-12 века. Собственно, к чему я это всё... Сейчас идёт обострение войны против России, против её существования. Не пора ли России создать свою группу "утилизации" по всему миру вот таких вот "западных сукиных сынов"? Металла у нас много, ледорубов можно наковать "милиён", то есть столько, сколько нужно.
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1 д.
z
zhanna
Уже все решено-убийство 1 русского и 50% рода нет.Убийство одного человека-25% нет.
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18 час.
Александр Александров
«Форум свободных гандонов»
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14 час.
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