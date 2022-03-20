Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»

Биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Эрик Лессер высказались об участии Дмитрия Губерниева в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» «Многие годы я понимал, что он является частью пропаганды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх