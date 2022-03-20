Биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Эрик Лессер высказались об участии Дмитрия Губерниева в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» «Многие годы я понимал, что он является частью пропаганды.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии