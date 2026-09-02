Путин направил поздравление президенту Киргизии в честь Дня независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Киргизской Республики Садыр Жапарову по случаю Дня независимости страны, отмечаемого 31 августа.
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