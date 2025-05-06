«Превентивная защита»: Немкин — об отключении интернета на мероприятиях

В условиях современной гибридной войны средства связи становятся не только инструментом гражданской коммуникации, но и элементом боевого управления, а временные отключения мобильного интернета в период проведения крупных событий - это один из элементов превентивной защиты.
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