Русский посол назвал новый пакет санкций США "винегретом"

Посол России в США назвал американский пакет санкций "винегретом" рестрикций.Не более, чем "винегрет" рестрикций – так охарактеризовал новый пакет антироссийских санкций США посол России в этой стране Анатолий Антонов.
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